Три девушки - Анна , Лина , и Линда , очень талантливы. Они приобрели известность в р??зных видах искусств - пении, балете и кино. Все они живут в разных городах, поэтому родители часто звонят им в Париж , Мадрид и Чикаго . Изв...

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Три девушки - Анна , Лина , и Линда , очень талантливы. Они приобрели известность в р??зных видах искусств - пении, балете и кино. Все они живут в разных городах, поэтому родители часто звонят им в Париж , Мадрид и Чикаго . Известно что: Анна живет не в Париже , а Линда - не в Мадриде парижанка;не снимается в кино; та что живет в Мадриде - певица; Линда равнодушна к балету.

Автор: Гость