В.А.Жуковский. Сказка «Спящая царевна». перескажите ПЖ

Гость: Гость:

Жил-был добрый царь Матвей со своей царицей. Жили они много лет, между ними была любовь и взаимопонимание. Но, к сожалению, у них не было детей. Царь и царица очень печалились. Однажды летом царица сидела на лугу. Рядом протекал ручеек. Царица горько плакала. Вдруг из ручья выполз рак. Он сказал царице, чтобы она не печалилась, скоро у нее родится дочь. Царица поняла, что рак был волшебный, тепло поблагодарила его. Вскоре у царицы родилась прекрасная девочка. По этому радостному поводу царь устроил пир на весь мир. И пригласил он одиннадцать волшебниц, которые жили в его царстве. Всего чародеек было двенадцать. Последняя была хромоногой, старой, злой. Ее царь не позвал на праздник. Причина была в том, что у него было всего одиннадцать драгоценных золотых блюд. Двенадцатое блюдо кто-то украл, поэтому двенадцатую волшебницу не пригласили. Старуха очень обиделась. В царском дворце шел веселый пир. Каждая чародейка говорила свое пожелание девочке. И все эти пожелания должны были исполниться. Одна волшебница сказала, что царевна будет в золоте ходить; другая сказала, что царевна будет необычайно красивая. Также ребенку пожелали кроткий и тихий характер, красавца-жениха, легкую и беззаботную жизнь. Таким образом высказались десять волшебниц. Очередь была за одиннадцатой чародейкой. Но не успела она сказать своего пожелания, как вдруг на празднике появилась двенадцатая, та самая злая и старая волшебница, которую не позвали на пир. Она явно замышляла недоброе. Старуха произнесла: На пиру я не была, Но подарок принесла: На шестнадцатом году Повстречаешь ты беду; В этом возрасте своем Руку ты веретеном Оцарапаешь, мой свет, И умрешь во цвете лет! Такое страшное пожелание испугало всех. Ведьма скрылась. Но, к счастью, одиннадцатая волшебница, которая еще не успела одарить царевну, сказала: Не дам Без пути ругаться ей Над царевною моей; Будет то не смерть, а сон;