В парке за три дня посадили 210 деревьев. Сколько было высажено в каждый из этих дне??, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, чем во второй, а в третий — на 10 деревьев больше, чем в первый? Помогите пожалуйста.

Математика
В парке за три дня посадили 210 деревьев. Сколько было высажено в каждый из этих дне??, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, чем во второй, а в третий — на 10 деревьев больше, чем в первый? Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-1 день 2x-2день x+10 3день x+2x+(x+10)=210 4x=210-10 x=50 (1 день) 50×2=100 (2 день) 50+10=60 (3 день)
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