В парке за три дня посадили 210 деревьев. Сколько было высажено в каждый из этих дне??, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, чем во второй, а в третий — на 10 деревьев больше, чем в первый? Помогите пожалуйста.

Математика

В парке за три дня посадили 210 деревьев. Сколько было высажено в каждый из этих дне??, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, чем во второй, а в третий — на 10 деревьев больше, чем в первый? Помогите пожалуйста.

Автор: Гость