ВЫДЕЛИТЬ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ 1) После чаю мы отправились на конный двор, ( находится ) на заднем конце господского двора, ( порасти ) травою. 2) Все завидовали согласию, ( царствовать ) между Троекуровым и бедным его соседом. 3) ...
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ВЫДЕЛИТЬ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ 1) После чаю мы отправились на конный двор, ( находится ) на заднем конце господского двора, ( порасти ) травою. 2) Все завидовали согласию, ( царствовать ) между Троекуровым и бедным его соседом. 3) Вокруг дуба толпились ребята, ( сбежаться ) с соседних дворов. 4) Старый, обширный, ( тянуться ) позади дома сад, ( выходить ) за село один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своём картинном запустении. 5) О ней поют поэты всех веков. / Нет в мире ничего нижней и краше, / Чем этот свёрток алых лепестков, / ( Раскрыться ) благоуханной чашей. ПОЖАЛУЙСТА,СРОЧНО НУЖНО!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находящийся на заднем конце двора; поросший травой;царствовавшему между ....; сбежавшие с соседних дворов; тянувшийся позади дома сад..; выходивший за село ...; раскрывшийся благоуханной ...; -это все причастные обороты,правда я не дописала некоторые слова,я просто поставила многоточие..Ну ты понял(-а) ведь так?
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