Придумать сказку или легенду о ангеле который упал в море и его крылья превратили??ь в ракушку
Українська література
Придумать сказку или легенду о ангеле который упал в море и его крылья превратили??ь в ракушку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды на свете жил один ангел.он очень любил играть со всеми но однажды ангелы не слушая своих родителей полетели на речку нез ная о том что если они будут плавать в воде то они станут ракушками и будут ими до конца света.так появился ракушки.и этот ангел начал скучать и тоже полетел на реку,но он не знал то что он превратится в ракушку и он стал ей.теперь я хожу по берегам и ищу ее. несли вы найдете белую ракушку то сообщите мне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ВЫДЕЛИТЬ ПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ 1) После чаю мы отправились на конный двор, ( находится ) на заднем конце господского двора, ( порасти ) травою. 2) Все ...
Алгебра
Перед праздником цены в магазине подарков были снижены на 25%.некоторый товар до уценки стоил 360 р какова новая цена товара
Математика
В парке за три дня посадили 210 деревьев. Сколько было высажено в каждый из этих дне??, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, чем в...