Придумать сказку или легенду о ангеле который упал в море и его крылья превратили??ь в ракушку

Гость: Гость:

Однажды на свете жил один ангел.он очень любил играть со всеми но однажды ангелы не слушая своих родителей полетели на речку нез ная о том что если они будут плавать в воде то они станут ракушками и будут ими до конца света.так появился ракушки.и этот ангел начал скучать и тоже полетел на реку,но он не знал то что он превратится в ракушку и он стал ей.теперь я хожу по берегам и ищу ее. несли вы найдете белую ракушку то сообщите мне