В средневековье как использовались лен и конопля, чем потом заменили

История
В средневековье как использовались лен и конопля, чем потом заменили
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коноплю и лен использовали для изготовления ткани и полотна.Потом заменил их хлопк.
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