К представителям ислама относятся: а) шииты б)сунниты в) католики г)иудеи
Обществознание
К представителям ислама относятся: а) шииты б)сунниты в) католики г)иудеи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)иудеи пожалуйста))))
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