Спеши текст стихотворения.Сколько в нем предложений? назови его главные члены.все сказуемые удалось найти.подчеркни основу предложений.назови словосочетанияв которых входят выделенные слова.определить и напиши падеж у выделенны...

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Спеши текст стихотворения.Сколько в нем предложений? назови его главные члены.все сказуемые удалось найти.подчеркни основу предложений.назови словосочетанияв которых входят выделенные слова.определить и напиши падеж у выделенных слов. вышел котик на прогулку на разминка облезнул усатый ротик выгнул бархотную спинку

Автор: Гость