Спеши текст стихотворения.Сколько в нем предложений? назови его главные члены.все сказуемые удалось найти.подчеркни основу предложений.назови словосочетанияв которых входят выделенные слова.определить и напиши падеж у выделенны...
Русский язык
Спеши текст стихотворения.Сколько в нем предложений? назови его главные члены.все сказуемые удалось найти.подчеркни основу предложений.назови словосочетанияв которых входят выделенные слова.определить и напиши падеж у выделенных слов. вышел котик на прогулку на разминка облезнул усатый ротик выгнул бархотную спинку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вышел котик на прогулку.На розминку.Облезнул усатый ротик.Выглул бархотную спинку. 1 ) предлож Вышел-гл сказуемое котик-сущ подлежащее на пр прогулку-сущ доп 2)облезнул-гл сказ ротик -сущ подлеж усатый-опред 3) выгнул-гл сказ спинку-сущ подлеж бархотную-опред
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Три девушки - Анна , Лина , и Линда , очень талантливы. Они приобрели известность в р??зных видах искусств - пении, балете и кино. Все они живут в ...
Английский язык
Українська література