Система уравнений. Решите Пожалуйста. x^2-x+1=y y^2-y+1=x
Алгебра
Система уравнений. Решите Пожалуйста. x^2-x+1=y y^2-y+1=x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{x²-x+1-y=0 {y²-y+1-x=0 отнимем x²-y²=0 (x-y)(x+y)=0 x=y y²-y+1-y=0 y²-2y+1=0 (y-1)²=0 y=1 U x=1 x=-y y²+y+1-y=0 y²+1=0 y²=-1 нет решения Ответ (1;1)
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