У простите выражение и найдете его значение: а) 315-р+185 при р=148; 213; б)427-l-167 при l=59; 260. СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Математика
У простите выражение и найдете его значение: а) 315-р+185 при р=148; 213; б)427-l-167 при l=59; 260. СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-p Если р=148, то 500-р=500-148=352 Если р=213, то 500-р=500-213=287 Б)260-I Если I=59, то 260-I=260-59=201 Если I=260, то 260-I=260-260=0
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