Босова информатика 5 класс тетрадь рабочая 1часть упражнение 75 помогите
Информатика
Босова информатика 5 класс тетрадь рабочая 1часть упражнение 75 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы тебе помогла, но у нас сегодня эти тетради с ГОТОВЫМ 75 номером забрали, а я так ничего не помню потому что у нас информатика только в четверг а делала я заранее в воскресенье. Извини. А так я бы помогла. :(
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