Сочинение на тему "Мне нравится ходить в школу"

Гость: Гость:

Школа играет особую роль в жизни каждого гражданина, ведь без аттестата не возможно устроится на престижную работу. Также именно школа является упрощенной моделью реальной взрослой жизни, она позволяет почувствовать себя самостоятельным, научиться быть ответственным и коммуникабельным. Мне нравится ходить в школу по причине того, что я осознаю важность образования в наше время. Тем более, в будущем я хочу стать директором фирмы, поэтому мне необходимо тренировать свои управленческие навыки уже сейчас.: Я долго думал почему многие дети плохо учатся, и страдают от этого- ответ очевиден. Домашнего задания слишком много, даже я раьше, чтобы управиться со всеми устными и письменными предметами тратил по 6 часов- а это не приемлемо, связи с тем, что у меня ещё курсы и кружки. Я долго думал над решением проблемы - оно пришло само собой. Теперь мы распределеям домашнее задание на весь класс, а потом обмениваемся решениями. Так никто не перенапрягается. К тому же , командная работа отлично сплачивает коллектив.