Найдите модуль разности чисел r и t, если: а) r= 7,6, t= 5,04 б) r= -8 целых 5 12ых
Математика
Найдите модуль разности чисел r и t, если: а) r= 7,6, t= 5,04 б) r= -8 целых 5 12ых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) |7,6| - |5,04| = | 2,56 | б) чему равно t ?
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