Найдите модуль разности чисел r и t, если: а) r= 7,6, t= 5,04 б) r= -8 целых 5 12ых

Математика

Найдите модуль разности чисел r и t, если: а) r= 7,6, t= 5,04 б) r= -8 целых 5 12ых

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