Луч ВМ делит угол АВС на два угла ∠АВС=123 (Градусов), ∠АВМ=65 (Градусов), луч BK биссек??риса угла СВМ. Найдите ∠АВК.
Геометрия
Луч ВМ делит угол АВС на два угла ∠АВС=123 (Градусов), ∠АВМ=65 (Градусов), луч BK биссек??риса угла СВМ. Найдите ∠АВК.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот вроде бы как-то так
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