Помогите пожалуйста!! Мне учитель написал текст, которые я должна напечатать, но н??которые слова сокращены, помогите, пожалуйста, их расшифровать. При прям. титр-н аскорбиновой кислоты раствором йода происходит следующая оки...
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Помогите пожалуйста!! Мне учитель написал текст, которые я должна напечатать, но н??которые слова сокращены, помогите, пожалуйста, их расшифровать. При прям. титр-н аскорбиновой кислоты раствором йода происходит следующая окислительно-восстановительная реакция. 1 моль аскорбиновой кислоты реагирует с 1 моль йода (176г) с (254гр) при этом обр-ся 1 моль дегидроаск. кислоты и 2 моль иодид-ионтв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При прямом титровании аскорбиновой кислоты раствором йода происходит следующаят окислительно-востановительная реакция: 1 моль аскорбиновой кислоты реагирует с 1 моль йода при этом образуется 1 моль дегидроаскорбиновой кислоты и 2 моль иодит-ионов.
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