Что такое документы ??????
Информатика
Что такое документы ??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужской род 1. Деловая бумага, подтверждающая какой-н. факт или право на что-н. "Расходные документы" 2. То, что удостоверяет личность предъявителя (паспорт и т. п.). "Проверка документов" 3. Письменное свидетельство о чём-н. "Древнерусские грамоты являются историческими документами"
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