Что такое документы ??????

Гость: Гость:

Мужской род 1. Деловая бумага, подтверждающая какой-н. факт или право на что-н. "Расходные документы" 2. То, что удостоверяет личность предъявителя (паспорт и т. п.). "Проверка документов" 3. Письменное свидетельство о чём-н. "Древнерусские грамоты являются историческими документами"