Пожалуйста Изобразите механизм образования связи вещества: или HCl или CO2, или NaI, или SO2
Химия
Пожалуйста Изобразите механизм образования связи вещества: или HCl или CO2, или NaI, или SO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СО2 в организме образуется двумя путями - путем прямого и окислительного декарбоксилирования. Основная масса СО2 образуется в ЦТК. Первая молекула СО2 образуется путем прямого декарбоксилирования изоцитрата, при этом изоцитратдегидрогеназа обладает декарбоксилирующим эффектом. Вторая молекула СО2 путем окислительного декарбоксилирования альфа-кетоглутората. Одна молекула СО2 образуется в результате окислительного
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