Что бы было если бы не было всемирного потопа? Расширенный ответ. На пол страницы.

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Что бы было если бы не было всемирного потопа? Расширенный ответ. На пол страницы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В принципе ,значение и население живых существ и орагизмов , и уровень мирового океана)
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