Помогите пожалуйста ! От кокого слова образовалось слово преотличный ?
Русский язык
Помогите пожалуйста ! От кокого слова образовалось слово преотличный ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отличный, наверно...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите сделать математику каким острым тупым прямым или развернутых является угол содержащий 132 98 35 180 94 90 154 78
Другие предметы
Математика
В фирме 77 строителей распределили по трем бригадам так, что в первой бригаде оказалось на 5 строителей меньше, чем во второй бригаде, а в третьей-...