1- sin x *ctg x* cos x=0

Алгебра
1- sin x *ctg x* cos x=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- sin x *ctg x* cos x=0 ОДЗ:    [latex]x\neq\pi n,\ \ \ n \in Z[/latex]   1- sin x *cosx/sinx* cos x=0 1-cos^2x=0 cos^2x=1 1) cosx=1 x1=2pin, n є Z не удовл ОДЗ 2) cosx=-1 x2=pi+2pin, n є Z не удовл ОДЗ Ответ: корней нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу не уравнением. В 1м кубическом морской воды содержится 35 кг соли.Сколько граммов соли содержится  в 1 л морской воды? Сколько потреб...
Ответить
Физика
в каком случае можно сказать, что тело обладает энергией
Ответить
Обществознание
Три события, связанные с правлением Н.С Хрущева: 1)принятие четвертой советской конституции 2)развенчание культа личности Сталина 3)освоение целины...
Ответить
Русский язык
Задание:Укажи род,число,падеж имени существительного: к сторожке
Ответить
Русский язык
Прочитайте строки из стихотворения С.Михалкова. Хоть приятель мой живёт и далеко, Я могу с ним разговаривать легко. Тёмной ночью и в любое время д...
Ответить