1- sin x *ctg x* cos x=0
Алгебра
1- sin x *ctg x* cos x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- sin x *ctg x* cos x=0 ОДЗ: [latex]x\neq\pi n,\ \ \ n \in Z[/latex] 1- sin x *cosx/sinx* cos x=0 1-cos^2x=0 cos^2x=1 1) cosx=1 x1=2pin, n є Z не удовл ОДЗ 2) cosx=-1 x2=pi+2pin, n є Z не удовл ОДЗ Ответ: корней нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу не уравнением. В 1м кубическом морской воды содержится 35 кг соли.Сколько граммов соли содержится в 1 л морской воды? Сколько потреб...
Обществознание
Три события, связанные с правлением Н.С Хрущева: 1)принятие четвертой советской конституции 2)развенчание культа личности Сталина 3)освоение целины...