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1- sin x *ctg x* cos x=0 ОДЗ: [latex]x

eq\pi n,\ \ \ n \in Z[/latex] 1- sin x *cosx/sinx* cos x=0 1-cos^2x=0 cos^2x=1 1) cosx=1 x1=2pin, n є Z не удовл ОДЗ 2) cosx=-1 x2=pi+2pin, n є Z не удовл ОДЗ Ответ: корней нет