1.) Сколько граммов йода и сколько граммов спирта содержится в 50 г. 8%спиртового рас??вора йода. 2.) Какой концентрации получится раствор если к 200 грамм воды добавить 50 грамм кислоты? 3.) сколько нужно взять воды, что бы ...
Математика
1.) Сколько граммов йода и сколько граммов спирта содержится в 50 г. 8%спиртового рас??вора йода. 2.) Какой концентрации получится раствор если к 200 грамм воды добавить 50 грамм кислоты? 3.) сколько нужно взять воды, что бы из 50 грамм сахара получить 20% сироп? 4.) Сколько нужно взять поваренной соли на 100 грамм воды, что бы получить 20% раствор соли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50г раствора, 8% спиртовой раствор. вопрос это йод в спирте или спирт в йоде? 50г = 100% ; 1к2, тоесть 8% это 4г, второе число соответственно 46г 2) 200+50 = 250 = 100% ; 2,5к1, тоесть 50г/2,5=20% 3) 50г = 20%; 50*5 = 250 = 100% ; 250-50=200г воды 4) 100г = 20% ; 100*5 = 500 = 100% ; 500 -100 = 400г воды
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