1.) Сколько граммов йода и сколько граммов спирта содержится в 50 г. 8%спиртового рас??вора йода. 2.) Какой концентрации получится раствор если к 200 грамм воды добавить 50 грамм кислоты? 3.) сколько нужно взять воды, что бы ...

Математика

1.) Сколько граммов йода и сколько граммов спирта содержится в 50 г. 8%спиртового рас??вора йода. 2.) Какой концентрации получится раствор если к 200 грамм воды добавить 50 грамм кислоты? 3.) сколько нужно взять воды, что бы из 50 грамм сахара получить 20% сироп? 4.) Сколько нужно взять поваренной соли на 100 грамм воды, что бы получить 20% раствор соли?

Автор: Гость