Помогите пожалуйста ! Срочно ,№1177 по принципу выше,не просто умножить

Гость: Гость:

1) 0,018 : 0,05 =0,36 ( Пояснение: 1,3 и 0,65 делятся на 13 0,15 и 1,5 делятся на 3, потом на 5 7,2 делится на 1,2 = 6) 2) 30 : 0,25 = 120 (Пояснение: 5,5 делится на 1,1 = 5 6,9 делится на 0,23 = 30 4,5 и 0,9 = 5 5 делится на 5 = 1) 3) 4 *4 =16 (Пояснение: 0,25 и 0,5 = 0,5 0,19 и 0,76 = 4 0,5 и 0,45 = 0,9) 4) 0,5 * 6 = 3 (Пояснение: 0,25 и 0,5 = 0,5 18,6 и 3,1 = 6 5,7 и 1,9 = 3 12.6 и 4,2 = 3 3 и 3 =1)