Всем привет. даю 30 баллов. напишите 20 казахских слов с двумя корнями

Қазақ тiлi
Всем привет. даю 30 баллов. напишите 20 казахских слов с двумя корнями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Екі түбірдің бірігуінен жасалған күрделі сөздердің бір түрі- біріккен сөздер деп аталады. Көкжиек, жетіқарақшы, Темірқазық, Сарыағаш, Көкшетау, алабота, саңырауқұлақ, алтыбақан, қосаяқ, тасбақа, итмұрын, жолжелкен,қараторғай, үшбұрыш,асқабақ, кемпірқосақ,жарқанат, күркетауық,орамжапырақ, қырықаяқ,Гүлсара, Арманбек,Бақдәулет,Таңшолпан,Алмаарасан,Кенесары,Кетешағыл.
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