Помогите Пожалуйста !!!!!!! (1 / 2 – 1 / 3)³ / (1 / 3 – 1 / 4)² × (3 / 2)²=
Математика
Помогите Пожалуйста !!!!!!! (1 / 2 – 1 / 3)³ / (1 / 3 – 1 / 4)² × (3 / 2)²=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1 / 2 – 1 / 3)³ / (1 / 3 – 1 / 4)² × (3 / 2)²=((3-2)/6)³/((4-3)/12)² × (3 / 2)²= =(1/6) ³/(1/12)² × (3 / 2)²=(1/216)/(1/144)*(9/4)=(1/216)/(1/64)=64/216= =8/27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Пенал,звук,экран,кино,ключ,стол.Назови пары слов,в которыхесть одинаковый гласный звук.Подчеркни в словах буквы, которыми обозначеныгласные звуки?
Геометрия
Расстояние от центра шара радиуса до сикущей плоскости равно d вычеслить: а) площа??ь секущей если радиус 12 см d равно 8 см
Русский язык