Расстояние от центра шара радиуса до сикущей плоскости равно d вычеслить: а) площа??ь секущей если радиус 12 см d равно 8 см
Геометрия
Расстояние от центра шара радиуса до сикущей плоскости равно d вычеслить: а) площа??ь секущей если радиус 12 см d равно 8 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислить площадь сечения можно, если определим радиус сечения. Радиус шара, радиус сечения и расстояние d связаны теоремой Пифагора. r = √(R²-d²) = √(12²-8²) = √80. Теперь ищем площадь сечения по формуле S=πr² = =π(√80)² = 80π см².
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