Распределить растения в две группы . укажи названия каждой группы. Список растен??й: Голубика Ковыль Ромашка брусника ягель вяз тюльпан карликовая ива можжевельник карликовая береза мак ива заранее спасибо!
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Распределить растения в две группы . укажи названия каждой группы. Список растен??й: Голубика Ковыль Ромашка брусника ягель вяз тюльпан карликовая ива можжевельник карликовая береза мак ива заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубика,ковыль,брусника ягель это все ягоды. А вяз тюльпан, ромашка,мак, ива,карликовая ива, можжевельник. А это все растения.
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