400-200:(х-40)=360 решите уравнение
Математика
400-200:(х-40)=360 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
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400-200:(х-40)=360 200:(х-40)=400-360 200:(х-40)=40 х-40=200:40 х-40=5 х=40+5 х=45 проверка: 400-200:(45-40)=360
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