Плавали в море в речке надо именем существительным Укажите число и род
Русский язык
Плавали в море в речке надо именем существительным Укажите число и род
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В море-ед.ч., ж.р. В речке-ед.ч., ж.р.
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