Склонения этих слов в библиотеке на небосклоне на местности в госпитале для стирки батареи от площади в Карелии приток Бии на Енисее в Якутии без мысли от берёзки в задании по аллее в скорости в альбоме в рас...
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Склонения этих слов в библиотеке на небосклоне на местности в госпитале для стирки батареи от площади в Карелии приток Бии на Енисее в Якутии без мысли от берёзки в задании по аллее в скорости в альбоме в расписании без карамели к молодёжи в деревне в русле реки в воздухе в вихре без встречи о подснежнике о стуже о смелости без посадки от радости по тропинке в гербарии об идеале в жизни без вуали к Наталье на Алтае к Дарье у Марии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Писать долго! Но вот тебе подсказка! 1 скл = ж род м род окончания а я 2 скл= ср род и м род окончание о е 3 скл= жен род окончание ь или нулевое будут возникать вопросы обращайся!!
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