Склонения этих слов в библиотеке на небосклоне на местности в госпитале для стирки батареи от площади в Карелии приток Бии на Енисее в Якутии без мысли от берёзки в задании по аллее в скорости в альбоме в рас...

Русский язык

Склонения этих слов в библиотеке на небосклоне на местности в госпитале для стирки батареи от площади в Карелии приток Бии на Енисее в Якутии без мысли от берёзки в задании по аллее в скорости в альбоме в расписании без карамели к молодёжи в деревне в русле реки в воздухе в вихре без встречи о подснежнике о стуже о смелости без посадки от радости по тропинке в гербарии об идеале в жизни без вуали к Наталье на Алтае к Дарье у Марии

Автор: Гость