Что такое слообразовательный разбор

Гость: Гость:

Инструкция Уровень сложности: Легко 1 шаг Вначале определите лексическое значение слова (что означает слово) . 2 шаг Потом укажите часть речи, к которой оно принадлежит (существительное, прилагательное, глагол и т. д. ) 3 шаг Надо найти слово от которого оно образовалось, и выделить одинаковую часть (производящую основу) . 4 шаг Теперь определи при помощи каких средств (суффикс, приставка и т. д. )образовалось слово и выдели их. 5 шаг Укажи способ словообразования. (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный. ) 6 шаг Например-Каменный (прилаг), камен_н_ый-камень (суффикс) .