Задача с уровнением На двух озерах было поровну утое.Когда с первого озера улете??и 29 уток,а со второго-11 уток,то на первом озере осталось в 7 раз меньше уток чем на второй. Сколько уток на каждом озере вначале

Математика
Задача с уровнением На двух озерах было поровну утое.Когда с первого озера улете??и 29 уток,а со второго-11 уток,то на первом озере осталось в 7 раз меньше уток чем на второй. Сколько уток на каждом озере вначале
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7(х-29)=х-11 7х-203=х-11 6х=192 х=32
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