Решите уравнение(х-4,8)(х+7,6)=0
Математика
Решите уравнение(х-4,8)(х+7,6)=0
Ответ(ы) на вопрос:
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Х2+7,6х-4,8х-36,48=0 х2+2,8х-36,48=0 D=2,8*2,8-4(-36,48)=7,84+145,92=153,76 Корень из D равен 12,4 х=(-2,8-12,4):2=-15,2:2=-7,6 х1=(-2,8+12,4):2=9,6:2=4,8 х=-7,6 х1=4,8
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