Выпишите с начала словосочетания прил+сущ, а затем-основы предложений, где прилаг??тельное является сказуемым. Овцы пасутся на горных лугах. У барана рога круты, витые, крепкие. Недаром он стоит во главе стада. Шерсть у овец ку...
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Выпишите с начала словосочетания прил+сущ, а затем-основы предложений, где прилаг??тельное является сказуемым. Овцы пасутся на горных лугах. У барана рога круты, витые, крепкие. Недаром он стоит во главе стада. Шерсть у овец кудрявая, мягкая, тонкая. Из овечьей шерсти вяжут свитера,носки, варежки, а из овчины шьют тулупы на зиму. Одежда тёплая и красивая. А охраняют стадо овец от волков грозные собаки- кавказские овчарки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Прил. + сущ на горных лугах,из овечьей шерсти,грозные собаки,кавказские овчарки 2.Основы с прилаг.-сказуемым Рога(подл) крутые,витые,крепкие. Шерсть(п) кудрявая,мягкая,тонкая Одежда(п) теплая , красивая
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