Выпишите с начала словосочетания прил+сущ, а затем-основы предложений, где прилаг??тельное является сказуемым. Овцы пасутся на горных лугах. У барана рога круты, витые, крепкие. Недаром он стоит во главе стада. Шерсть у овец ку...

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Выпишите с начала словосочетания прил+сущ, а затем-основы предложений, где прилаг??тельное является сказуемым. Овцы пасутся на горных лугах. У барана рога круты, витые, крепкие. Недаром он стоит во главе стада. Шерсть у овец кудрявая, мягкая, тонкая. Из овечьей шерсти вяжут свитера,носки, варежки, а из овчины шьют тулупы на зиму. Одежда тёплая и красивая. А охраняют стадо овец от волков грозные собаки- кавказские овчарки.

Автор: Гость