Еще раз обратимся к репродукции картины Н. П. Богданова-Бельского "Новые хозяева". ??а основе этой картины составьте и запишите словосочетания, с помощью. которых можно объяснить, что/кто на чем, около чего, в чем стоит, сидит ...

Литература

Еще раз обратимся к репродукции картины Н. П. Богданова-Бельского "Новые хозяева". ??а основе этой картины составьте и запишите словосочетания, с помощью. которых можно объяснить, что/кто на чем, около чего, в чем стоит, сидит или висит. Постарайтесь употреблять имена существительные с безударными окончаниями. Обьяесните правописание этих морфем.

Автор: Гость