Еще раз обратимся к репродукции картины Н. П. Богданова-Бельского "Новые хозяева". ??а основе этой картины составьте и запишите словосочетания, с помощью. которых можно объяснить, что/кто на чем, около чего, в чем стоит, сидит ...
Литература
Еще раз обратимся к репродукции картины Н. П. Богданова-Бельского "Новые хозяева". ??а основе этой картины составьте и запишите словосочетания, с помощью. которых можно объяснить, что/кто на чем, около чего, в чем стоит, сидит или висит. Постарайтесь употреблять имена существительные с безударными окончаниями. Обьяесните правописание этих морфем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в этой сказке присутстувует часть о войне. и там были солдаты
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