Какого спряжения глагол клонишь

Русский язык
Какого спряжения глагол клонишь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 спряжения глагол клонишь
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