Прочитай определи спряжение глаголов. 1.живёт глухом разбойница-рысь. 2.в, хорошо л??сной видеть рысьи темноте глаза. 3.тихо по её лапы ступать земле кошачьи . 4.хорошо украшенные слышать уши рысьи кисточками. составь из слов п...
Русский язык
Прочитай определи спряжение глаголов. 1.живёт глухом разбойница-рысь. 2.в, хорошо л??сной видеть рысьи темноте глаза. 3.тихо по её лапы ступать земле кошачьи . 4.хорошо украшенные слышать уши рысьи кисточками. составь из слов предложение употребляя выделены глаголы. (выделены слова это видеть ступать слышать) в форме 3-го лица множественного числа настоящего времени.Запишите предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В глухом лесу живёт(1 спряжение) разбойница-рысь. 2.Хорошо видят(2 спряжение,3 лицо,мн.число,наст.время) в лесной темноте рысьи глаза. 3.Тихо ступают(1 спр.,3 лицо,мн.ч,наст.время) по земле её кошачьи лапы. 4.Хорошо слышат(2 спр.,3 лицо,мн.ч.,наст.время) рысьи уши,украшенные кисточками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Математика
Русский язык