Прочитай определи спряжение глаголов. 1.живёт глухом разбойница-рысь. 2.в, хорошо л??сной видеть рысьи темноте глаза. 3.тихо по её лапы ступать земле кошачьи . 4.хорошо украшенные слышать уши рысьи кисточками. составь из слов п...

Русский язык
Прочитай определи спряжение глаголов. 1.живёт глухом разбойница-рысь. 2.в, хорошо л??сной видеть рысьи темноте глаза. 3.тихо по её лапы ступать земле кошачьи . 4.хорошо украшенные слышать уши рысьи кисточками. составь из слов предложение употребляя выделены глаголы. (выделены слова это видеть ступать слышать) в форме 3-го лица множественного числа настоящего времени.Запишите предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В глухом лесу живёт(1 спряжение) разбойница-рысь. 2.Хорошо видят(2 спряжение,3 лицо,мн.число,наст.время) в лесной темноте рысьи глаза. 3.Тихо ступают(1 спр.,3 лицо,мн.ч,наст.время) по земле её кошачьи лапы. 4.Хорошо слышат(2 спр.,3 лицо,мн.ч.,наст.время) рысьи уши,украшенные кисточками.
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