Прочитай определи спряжение глаголов. 1.живёт глухом разбойница-рысь. 2.в, хорошо л??сной видеть рысьи темноте глаза. 3.тихо по её лапы ступать земле кошачьи . 4.хорошо украшенные слышать уши рысьи кисточками. составь из слов п...

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Прочитай определи спряжение глаголов. 1.живёт глухом разбойница-рысь. 2.в, хорошо л??сной видеть рысьи темноте глаза. 3.тихо по её лапы ступать земле кошачьи . 4.хорошо украшенные слышать уши рысьи кисточками. составь из слов предложение употребляя выделены глаголы. (выделены слова это видеть ступать слышать) в форме 3-го лица множественного числа настоящего времени.Запишите предложение

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