Составьте, пожалуйста, пищевую цепь березовой рощи
Биология
Составьте, пожалуйста, пищевую цепь березовой рощи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птица(ворона,воробей и т.д.)---Насекомое(жук,червяк и т.д)---березовые листики или кора
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