Определите вид треугольника если центр вписанной в него окружности совпадает центром описанной около него окружности
Математика
Определите вид треугольника если центр вписанной в него окружности совпадает центром описанной около него окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равносторонний треугольник
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