Определите вид треугольника если центр вписанной в него окружности совпадает центром описанной около него окружности

Математика
Определите вид треугольника если центр вписанной в него окружности совпадает центром описанной около него окружности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равносторонний треугольник 
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