Срочно!!! Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в начале координат. A(-2;2;-1) B(3;4;2). !!!Вычислите координаты других вершин параллелограмма.!!! Является ли этот параллелограмм прямоугольником?

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Если диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в начале координат, то координаты других вершин параллелограмма имеют обратные знаки. A(-2;2;-1)⇒ С(2;-2;1) B(3;4;2) ⇒ Д(-3;-4;-2) Этот параллелограмм не является прямоугольником. Угол АВ_ВС: Скалярное произведение а*в = -20, Модуль а*в = 38, cos <(a_b) = -0,5263, <(a_b) = 2,125058161 радиан = 121,757 градуса.