Срочно!!! Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в начале координат. A(-2;2;-1) B(3;4;2). !!!Вычислите координаты других вершин параллелограмма.!!! Является ли этот параллелограмм прямоугольником?

Математика
Срочно!!! Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в начале координат. A(-2;2;-1) B(3;4;2). !!!Вычислите координаты других вершин параллелограмма.!!! Является ли этот параллелограмм прямоугольником?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в начале координат, то координаты других вершин параллелограмма имеют обратные знаки. A(-2;2;-1)⇒ С(2;-2;1)  B(3;4;2) ⇒ Д(-3;-4;-2) Этот параллелограмм  не является  прямоугольником. Угол АВ_ВС: Скалярное произведение а*в = -20, Модуль а*в = 38, cos <(a_b) = -0,5263, <(a_b) =  2,125058161 радиан = 121,757 градуса.
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