От Москвы до Ташкента 3375 км. Из этих городов навстречу дру другу вышли два поезда. ??корость одного поезда 56 км/ч, скорость второго 49 км/ч. Какое расстояние разделялотэти поезда через 18 ч после начала движения?

Математика

От Москвы до Ташкента 3375 км. Из этих городов навстречу дру другу вышли два поезда. ??корость одного поезда 56 км/ч, скорость второго 49 км/ч. Какое расстояние разделялотэти поезда через 18 ч после начала движения?

Автор: Гость