От Москвы до Ташкента 3375 км. Из этих городов навстречу дру другу вышли два поезда. ??корость одного поезда 56 км/ч, скорость второго 49 км/ч. Какое расстояние разделялотэти поезда через 18 ч после начала движения?

Математика
От Москвы до Ташкента 3375 км. Из этих городов навстречу дру другу вышли два поезда. ??корость одного поезда 56 км/ч, скорость второго 49 км/ч. Какое расстояние разделялотэти поезда через 18 ч после начала движения?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.56*49=2744 км/ч 2.3375-2744=601 км
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