Выполни действия если нужно вырази массу в удобных единицах измерения 15 ц 47кг+26ц74??г

Математика
Выполни действия если нужно вырази массу в удобных единицах измерения 15 ц 47кг+26ц74??г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15ц=1500кг+47кг=1547кг. 26ц=2600кг+74кг=2674кг. 1547кг+2674кг=4221кг
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