1) Скорость полёта вороны равна 50 км/ч, что составляет 5/9 скорости полёта утки, а с??орость полёта утки составляет 5/7 скорости полёта чайки. Найдите скорость полёта чайки. 2) Поезд, проходя в час по 40 км,за 3 часа прошёл...

Математика
1) Скорость полёта вороны равна 50 км/ч, что составляет 5/9 скорости полёта утки, а с??орость полёта утки составляет 5/7 скорости полёта чайки. Найдите скорость полёта чайки. 2) Поезд, проходя в час по 40 км,за 3 часа прошёл 1/5 всего пути. Найдите длину пути. 3) В магазин привезли 60 коробок с кружками по 6 штук в каждой коробке, а пиал - 1/3 от количества кружек. Сколько пиал привезли в магазин?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Легко 1)60*6=360(круж.)- привезли всего в магазин 2)360*1/3=120(круж.)- пиал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Раскройте скобки и найдите значение выражения: 1)9.38-(-10+5.38) 2)-8.76-(3.25-10.76) 3)-6.19+(-1.5+5.19) 4)-(-21.4+12.7)+(-20.4+12.7)
Ответить
Литература
Почему рассказ священника о жизни духовного сословия вызывает и смущение ,и сочувствие странников?
Ответить
Литература
2.Напиши названия произведений, где героями являются Дед мороз_______________________________ ________________________________________ ста...
Ответить
Математика
Выразить в миллиметрах: 5дм 7 дм 4 см 78 пунктов
Ответить
Алгебра
В арифметической прогрессии (bn) известны b1=12и d=3 найдите номер члена поогрессии,ра??ного:а)-6;б)0;в)9.
Ответить