1) Скорость полёта вороны равна 50 км/ч, что составляет 5/9 скорости полёта утки, а с??орость полёта утки составляет 5/7 скорости полёта чайки. Найдите скорость полёта чайки. 2) Поезд, проходя в час по 40 км,за 3 часа прошёл...

Математика

1) Скорость полёта вороны равна 50 км/ч, что составляет 5/9 скорости полёта утки, а с??орость полёта утки составляет 5/7 скорости полёта чайки. Найдите скорость полёта чайки. 2) Поезд, проходя в час по 40 км,за 3 часа прошёл 1/5 всего пути. Найдите длину пути. 3) В магазин привезли 60 коробок с кружками по 6 штук в каждой коробке, а пиал - 1/3 от количества кружек. Сколько пиал привезли в магазин?

Автор: Гость