2.Напиши названия произведений, где героями являются Дед мороз_______________________________ ________________________________________ старший брат_____________________________ _____________________________ зимние птицы_...

Литература
2.Напиши названия произведений, где героями являются Дед мороз_______________________________ ________________________________________ старший брат_____________________________ _____________________________ зимние птицы_____________________________ (дятел, воробьи)___________________________ снежинка, снег
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Автор: Гость
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Гость:
Машин "ПРО СНЕГ"; Бондарев "Горячий снег"; Ханна Таупекка "Сказки про снег" стихотворение В.Я. Брюсова «Первый снег» Толстой Л.Н. "Воробей на часах"; Чарушин Е. И. Рассказы о животных (про воробья);  М. Пляцковский "ДокторДятел";  В. Сутеев «Про снегурочку и Снежинку»  Пушкин "Братья-разбойники", "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях" - все семь братьев; сказка Е.Шварца "Два брата"( Один из главных персонажей сказки – это Старший.)
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