2.Напиши названия произведений, где героями являются Дед мороз_______________________________ ________________________________________ старший брат_____________________________ _____________________________ зимние птицы_...

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Машин "ПРО СНЕГ"; Бондарев "Горячий снег"; Ханна Таупекка "Сказки про снег" стихотворение В.Я. Брюсова «Первый снег» Толстой Л.Н. "Воробей на часах"; Чарушин Е. И. Рассказы о животных (про воробья); М. Пляцковский "ДокторДятел"; В. Сутеев «Про снегурочку и Снежинку» Пушкин "Братья-разбойники", "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях" - все семь братьев; сказка Е.Шварца "Два брата"( Один из главных персонажей сказки – это Старший.)