Назовите основные фазы составления бюджета
Обществознание
Назовите основные фазы составления бюджета
Ответ(ы):
Гость:
1) Подсчитываются все доходы. 2) Рассчитываются затраты на покрытие расходов. 3) Выявляются первоочередные расходы. 4) Делятся доходы на расходы в зависимости от важности, выражаемые в процентах
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