Допоможіть до слова ОДИНАДЦЯТЬ записати фонетичною транскрипцією
Українська мова
Допоможіть до слова ОДИНАДЦЯТЬ записати фонетичною транскрипцією
Ответ(ы):
Гость:
(о д и н а д ц а т) ц-мягкая т-мягкая
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