Помогите Расстояние в 248м муравей пробегает со скоростью 14м/мин,делая в пути три остановки: первый раз на 2 минуты,второй раз на 4 минуты, третий раз на 1 минуту. Сколько времени муравей затратил на весь путь?
Математика
Помогите Расстояние в 248м муравей пробегает со скоростью 14м/мин,делая в пути три остановки: первый раз на 2 минуты,второй раз на 4 минуты, третий раз на 1 минуту. Сколько времени муравей затратил на весь путь?
Ответ(ы):
Гость:
248/14+2+4+1=24 10/14 мин = 24 5/7 мин
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