Помогите Расстояние в 248м муравей пробегает со скоростью 14м/мин,делая в пути три остановки: первый раз на 2 минуты,второй раз на 4 минуты, третий раз на 1 минуту. Сколько времени муравей затратил на весь путь?

Математика

Помогите Расстояние в 248м муравей пробегает со скоростью 14м/мин,делая в пути три остановки: первый раз на 2 минуты,второй раз на 4 минуты, третий раз на 1 минуту. Сколько времени муравей затратил на весь путь?

Автор: Гость