3 предложения о знаменитых спортсменах на казахском языке

Қазақ тiлi
3 предложения о знаменитых спортсменах на казахском языке
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Серік Сәпиев-әйгілі қазақ боксері. Геннадий Головкин-букіл әлемге әйгілі боксер. Илья Ильин төрт/уш дүркін әлем чемпионы
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