Помогите над 19 заданием. Прошу очень очень очень очень нужно.

Математика
Помогите над 19 заданием. Прошу очень очень очень очень нужно.
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