Почему рассказ священника о жизни духовного сословия вызывает и смущение ,и сочувствие странников?
Литература
Почему рассказ священника о жизни духовного сословия вызывает и смущение ,и сочувствие странников?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что все думали что быть Попом легкое дело и в почете, а оказалось, что попа только все ненавидят и пускают слухи про его семью и все дела.
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