1. Словосочетание удачный выбор нельзя заменить оборотом с радительным падежом: в??ражение выбор удачи, если и существуют, имеет совершенно другой смысл. Для какого из приведенных словосочетаний такая замена возможна? А. Друж...

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1. Словосочетание удачный выбор нельзя заменить оборотом с радительным падежом: в??ражение выбор удачи, если и существуют, имеет совершенно другой смысл. Для какого из приведенных словосочетаний такая замена возможна? А. Дружный смех Б. Честное слово В. Вечный город Г. Трудная задача Д. Правильный ответ 2. В каком случае на месте пропуска нельзя поставить букву Е А. Посв...тить Б. просв...щеннный В. Осв...тить Г. Посв...щеннный Д. Букву Е можно поставить во всех случаях 3. В какой паре слова по-разному образуют форму именитого падежа множественного числа? А. Строитель- кораблестроитель Б. Учитель-Самоучитель В.хранитель-предохранитель Г.свидетель-лжесвилетель

Автор: Гость